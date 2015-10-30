Охендовський закликає припинити тиск на членів ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це Охендовський заявив під час брифінгу.

"Від імені Центральної виборчої комісії я хотів би висловити рішучий протест проти того безпрецедентного тиску, якому зараз піддається Центральна виборча комісія з боку представників окремих політичних сил, деяких, так званих, організацій громадянського суспільства під час підготовки і проведення місцевих виборів 2015 року", - сказав Охендовський.

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Він зазначив, що "декому може не подобатися послідовна законна позиція Центральної виборчої комісії".

"Законність наших рішень неодноразово підтверджувалася численними рішеннями судів, які приймалися під час цього виборчого процесу", - додав голова ЦВК.

Водночас, він наголосив, що "якщо не подобається дехто з членів Центральної виборчої комісії, - зараз звільняйте, звільняйте невідкладно".

"Якщо є інші, кращі, професійніші - призначайте. І призначайте також невідкладно. Але не заважайте Центральній виборчій комісії робити ту роботу, яку вона зобов'язана робити відповідно до закону про ЦВК і закону про місцеві вибори, забезпечуючи реалізацію і захист виборчих прав громадян України", - наголосив голова ЦВК і додав, що відповідно до змін до закону про ЦВК, член комісії повинен виконувати свої обов'язки до моменту його звільнення Верховною Радою.

Охендовський закликав "негайно припинити безпрецедентний тиск на членів Центральної виборчої комісії".

"Кримінальним кодексом України за це передбачена достатньо сувора відповідальність", - сказав він і висловив сподівання, що правоохоронці зможуть дати належну оцінку кожному факту тиску на окремих членів ЦВК.

Відповідаючи на запитання журналістів, Охендовський зазначив, що особисто до правоохоронців не звертався.

"Особисто я подібних заяв не подавав, оскільки особисто у мене для цього на цей момент немає відповідних підстав", - сказав він і зауважив, що не має інформації щодо того, чи зверталися інші члени ЦВК до правоохоронців з приводу тиску на них.

Додамо, раніше замголови ЦВК Жанна Усенко-Чорна оголосила голодування, вимагаючи свого звільнення із комісії.