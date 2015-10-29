Суд визнав протиправною постанову ЦВК про непроведення другого туру виборів мера Павлограда

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив суддя Олександр Шостак.

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Зокрема, колегія суддів постановила: "Адміністративний позов кандидата на посаду міського голови міста Павлоград Дніпропетровської області Тєрєхова Євгена Едуардовича до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови від 27.10.2015 №515 задовольнити повністю і визнати протиправною та скасувати постанову Центральної виборчої комісії від 27 жовтня 2015 року №515 про роз'яснення щодо застосування окремих положень закону України "Про місцеві вибори" під час встановлення результатів виборів міського голови'".

Постанова суду може бути оскаржена у дводенний строк в апеляційному порядку з дня її проголошення.

Постанова суду може бути оскаржена у дводенний строк в апеляційному порядку з дня її проголошення.

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В ухвалі суду сказано, що ЦВК фактично перебрала на себе функції законодавчого органу, що призводить до порушення засад виборчого права, закріпленого ст.11 закону "Про місцеві вибори", а також до нівеліювання принципу рівного виборчого права.

Як зазначається в ухвалі, з матеріалів справи вбачається, що Павлоград, відповідно до вимог частини 4 та 5 ст. 2 закону №595-VIII, було віднесено до переліку міст, в яких вибори міського голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, оскільки кількість виборців міста Павлоград станом на 1 серпня 2015 становила 90 тис. 295 осіб. Відповідна інформація була оприлюднена на сайті ЦВК та газеті "Голос України" від 1 вересня 2015 року.

Таким чином, постанова ЦВК суперечить вимогам закону "Про місцеві вибори".

Як повідомляв УНІАН, член ЦВК Олександр Шелестов заявив на засіданні комісії, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, бо у протоколі територіальної виборчої комісії вказано, що у місті проживає менше як 90 тис. виборців.

У зв’язку з цим Шелестов заявив, що "підстави для прийняття рішення про проведення повторного голосування відсутні".

Цей проект рішення ЦВК підтримали 9 членів комісії, проти - 1, утримались - 3.

Варто зазначити, що за даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, у другий тур виборів мера Павлоградавиходять Євген Тєрєхов ("УКРОП") та Анатолій Вершина ("Опозиційний блок").

У свою чергу президент Порошенко обурений ситуацією у Павлограді і сподівається, що суд захистить виборче право жителів міста.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про місцеві вибори, вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі - тобто в один тур.

У містах же, де кількість виборців дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори мерів проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто для перемоги кандидат має набрати щонайменше 50%+1 голосів, інакше буде оголошено другий тур виборів. Датою проведення другого туру виборів мерів великих міст ЦВК визначила 15 листопада.