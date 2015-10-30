Порошенко: вперше в місцевих радах Донецької та Луганської областей будуть представлені проєвропейські партії

Про це він заявив у своєму зверненні щодо місцевих виборів.

«Дуже важливо, що голосування відбулося на підконтрольній Україні частині Донбасу. Вперше Донеччина та Луганщина обирали собі місцеву владу на доволі конкурентних виборах, яких ніколи раніше в тих краях не траплялося. Вперше там зламано монополію відомої політичної сили, яка формувалася не один десяток років. Вперше в радах Донецької та Луганської областей будуть представлені проєвропейські партії», - зазначив він

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Порошенко підкреслив, що ці партії «тим більше зобов'язані координувати зусилля із контролю за діями тамтешньої більшості».

Разом з тим Порошенко нагадав, що очікує від парламенту рішення щодо дати проведення виборів у Маріуполі, де голосування 25 жовтня не відбулося.

«На жаль, через безвідповідальність однієї добре відомої політичної сили вибори в Маріуполі 25 жовтня зірвано. Я очікую від Верховної Ради відповідних змін до закону, які дозволять якнайшвидше проголосувати мешканцям Маріуполя», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську Донецької області, а також у Сватовому на Луганщині.

Зокрема, Маріупольський міськвиборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані у друкарні газети "Приазовский рабочий". Таке рішення було прийнято через знайдені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

Водночас голова ЦВК Михайло Охендовський заявив про системну протизаконну бездіяльність окремих членів Маріупольської міської та Красноармійської міської виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК - у Красноармійську.

Рада коаліції поки не змогла домовитися щодо призначення дати місцевих виборів у Маріуполі та Красноармійську.