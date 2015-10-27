У ЦВК назвали відповідальних за прийняття рішення про призначення дати виборів у Маріуполі та Красноармійську

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський.

Він зазначив, що юридичного механізму для виходу із ситуації, яка склалася в Маріуполі і Красноармійську, згідно чинним законом про місцеві вибори, не існує.

"Там немає підстав визнавати вибори такими, що не відбулися. Там немає підстав зараз приймати будь-яке рішення територіальних виборчих комісій, оскільки внаслідок дій членів цих комісій голосування не відбулося. Не було складено жодних протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів і відповідно не будуть складені протоколи про підсумки голосування в місті Маріуполі, і місті Красноармійську. І відповідно немає підстав складати протоколи про результати голосування", - сказав Охендовський.

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У зв'язку з цим він заявив, що "вирішення цього питання зараз перебуває у виключній компетенції Верховної Ради України. Оскільки тільки законами України регулюється порядок проведення виборів в нашій державі".

Таким чином Охендовський пояснив, що для вирішення питання з проведенням місцевих виборів у Маріуполі та Красноармійську необхідно прийняти окремий «спеціальний закон».

За його словами, у жодному разі не можна говорити про внесення змін до чинного закону "Про місцеві вибори", тому що це створить підстави для виникнення на наступних місцевих виборах подібних ситуацій.

Голова ЦВК також підкреслив, що не можна вести мову про призначення повторних виборів, оскільки ці вибори не завершилися так, як вони мають закінчуватися відповідно до закону. За його словами, можна вести мову лише про те, щоб призначити інший день голосування на чергових виборах у цих містах.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську Донецької області, а також у Сватовому на Луганщині.

Зокрема, Маріупольський міськвиборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані у друкарні газети "Приазовский рабочий". Таке рішення було прийнято через знайдені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

Водночас голова ЦВК Михайло Охендовський заявив про системну протизаконну бездіяльність окремих членів Маріупольської міської та Красноармійської міської виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК - у Красноармійську.

Перший заступник голови фракції «БПП» Ігор Кононенко заявив, що Верховна Рада на початку листопада ухвалить закон, який дозволить провести вибори в Маріуполі та інших містах 15 листопада.

Однак ні вчора, ані сьогодні Рада коаліції не змогла домовитися щодо виборів у Маріуполі та Красноармійську.