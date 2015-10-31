Нардеп Батенко заявив про вихід з фракції БПП на знак протесту проти політичних репресій

«Заявляю про свій вихід з депутатської фракції БПП на знак протесту з приводу початку політичних репресій в країні, – написав Батенко на своїй сторінці в Facebook. – Я виховувався на вчинках плеяди шістдесятників та дисидентів, покоління, яке завжди критично ставилося до узурпації влади будь-ким. Узурпація починається з нехтування громадською думкою, а закінчується появою політичних в'язнів. Сьогодні владою зроблено рішучий крок до появи нової диктатури».

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«Таємні угоди влади з "Опозиційним блоком" можуть призвести до реставрації старого режиму. Ми не можемо цього допустити. Закликаю демократичну спільноту України, міжнародні організації зробити всі можливі конституційні кроки для збереження держави і демократії», – додав депутат.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Дніпропетровську розпочалися масові обшуки «укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана і його хворих батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана. Крім того, вранці правоохоронці зламали двері і провели обшук в офісі фонду. Геннадія Корбана затримано. У партії це назвали політичними репресіями.