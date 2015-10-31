В УКРОПі повідомили про затримання Корбана в Дніпропетровську

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної організації партії "УКРОП".

За інформацією прес-служби, зараз проводяться обшуки у батьків Корбана, а також у керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан.

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В управлінні СБУ у Дніпропетровській області не підтвердили і не спростували цю інформацію.

У членов партии массовые обыска.По офисам, партнерам.Корбана задержало СБУ и увезлотв неизвестном направлении Posted by Borys Filatov on 30 октября 2015 г.

Також з посиланням на народного депутата, члена політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Бориса Філатова у прес-службі зазначили, що обшуки пройшли у громадській приймальні Філатова.

«У членів партії масові обшуки. По офісах, партнерах. Корбана затримала СБУ і повезла в невідомому напрямку», – повідомив Філатов.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не пред'явили будь-яких документів та не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

"Поки у партії немає точної інформації, де перебуває Корбан", - заявили у прес-службі.