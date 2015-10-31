У Дніпропетровську та Києві – масові обшуки представників УКРОПу. Корбана затримали (фото)

«У членів партії масові обшуки. По офісах, партнерів. Корбана затримала СБУ і відвезла в невідомому напрямку», – повідомив на сторінці у Facebook народний депутат, член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Борис Філатов.

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Обшуки відбулися в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його хворих батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана, який обраний депутатом Дніпропетровської міської ради. Крім того, вранці правоохоронці зламали двері і провели обшук в офісі фонду.

Також обшукують офісні приміщення «УКРОПівців» у Києві.

«Фонд оборони країни» – велика волонтерська організація, яка займається допомогою армії.