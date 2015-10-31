Наливайченко: У затриманні Корбана "більше політики, ніж криміналу"

Про це повідомив екс-голова СБУ Валентин Наливайченко на своїй сторінці у Facebook.

«Гнітючі враження від затримання Корбана... Чомусь одразу згадалося, як затримували Юрія Луценка: ті ж методи затримання, тиск на родину, відсутність адекватних пояснень», - зазначив він.

«Думаю, тут більше політики, аніж криміналу», - наголосив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

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Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

В СБУ і ГПУ підтвердили арешт Корбана і заявили, що підозрюють його у створенні злочинного угруповання.