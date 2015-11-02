Семенченко про повістку Новинському: "Народ знову тримають за ідіотів"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На думку Семенченка, спроба вручити повістку Новинському викликає подив з урахуванням того, що самого Новинського на засіданні не було.

"Якщо хочете показати, що дійшла черга до регіоналів і є що пред'явити, - внесіть подання щодо зняття недоторканності і арешту, як щодо Мельничука і Мосійчука. Поки складається враження, що знову тримають народ за ідіотів", - написав депутат.

Він допустив, що тепер Новинський, побоюючись кримінального переслідування, може втекти з країни.

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"По Клюєву дали втекти, внісши подання без затримання та арешту. За Новинським прийшли попередити, щоб він теж утік? Закінчуйте клоунаду, громадяни "борці з корупцією" і починайте працювати без подвійних стандартів. Імітацією ми вже всі ситі по горло!", - підкреслив Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх сьогодні на погоджувальній раді ВР заявив про намір вручити повістку депутату від ОБ Вадиму Новинському.

У той же час голова парламенту Володимир Гройсман перебив представника МВС і попросив його почекати за межами залу, не давши закінчити виступ.

Згодом лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко повідомив, що, крім Новинського, слідчі мали намір вручити повістки також депутатам від "Опоблока" Олександру Вілкулу та Наталії Королевській.