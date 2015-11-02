У МВС хотіли вручити Новинському повістку на допит, але не змогли його знайти у Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сміх сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Читайте такожПрезидент про справу Корбана: Україна має почути нові прізвища тих, кого притягнуть до відповідальності“Шановний Володимире Борисовичу, у відповідності до закону України про статус народного депутата України та порядок виклику народних депутатів для проведення слідчих дій, дозвольте вручити повістки на виклик для проведення слідчих дій за участю народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича...”, - сказав представник МВС, звертаючись до голови ВР Володимира Гройсмана.

У свою чергу Гройсман перебив його, зазначивши, що такого депутата на Погоджувальній раді немає.

Спікер попросив Сміха зачекати за межами зали, де проходить Погоджувальна рада.