У Нікополі у другому турі зустрінуться Фісак (БПП) та Бичков (УКРОП)

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Фісак отримав 14649, або 33,26% голосів. За Бичкова проголосувало 7619, або 17,3% виборців.

У свою чергу самовисуванець Сергій Старун отримав результат в 15,95% (7026 голосів), кандидат від партії "Відродження" Валерій Кисельов - 10,85% (4779 голосів), Олександр Рибаков від "Громадської сили" - 6,2% (2731 голос), а Володимир Кравець від "Опозиційного блоку" - 5,5% (2423 голоси).

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Інші кандидати отримали менше 4%. Всього у виборах мера Нікополя брало участь 12 кандидатів.

Як відомо, другі тури виборів мерів великих міст пройдуть 15 листопада.

Зазначимо, що другий тур між кандидатами від БПП і УКРОПу пройде також в Дніпродзержинську і в Луцьку.