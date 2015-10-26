УКРОП утримує лідерство у Луцьку – дані паралельного підрахунку штабу

Станом на 13.35 26 жовтня пораховано 100 відсотків бюлетенів.

На виборах до обласної ради УКРОП набирає 35,02%. Друге місце посіла «Солідарності» – БПП» (11,65%), третє – ВО «Свобода» (11,02%), четверте – ВО «Батьківщина» (7,99%), п’яте – «Самопоміч» (7,86%), шосте – «Народний контроль» (6,89).

На виборах до міськради Луцька УКРОП отримав 29,82%. Також проходять «Солідарність» – БПП» – 16,69%, ВО «Свобода» – 9,61%, «Самопоміч» – 8,66%, ВО «Батьківщина» – 7,46%, Громадський рух «Народний контроль» – 6,46%, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 5,95%.

На виборах міського голови Луцька у другий тур виходять Олександр Товстенюк (УКРОП) з 31,9% підтримки та Микола Романюк («Солідарність» – БПП»), який набирає 38,77%.