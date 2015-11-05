В ЄС до кінця 2016 року можуть прибути ще 3 мільйонів біженців – Єврокомісія

Про це сьогодні повідомила Єврокомісія з посиланням на прогнози, які базуються на нинішніх темпів припливу мігрантів, а також на "технічному припущенні" щодо подальшого розвитку подій, передає Deutsche Welle.

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На думку ЄК, очікувати зниження нинішніх темпів припливу мігрантів до 2017 року нереалістично. Поточного року до Європи прибуло вже понад 700 тисяч біженців.

Єврокомісія констатує, що прибуття такої великої кількості людей змушує уряди країн ЄС збільшувати бюджетні витрати. Водночас ЄК не виключає, що через кілька років мігранти дадуть невеликий позитивний ефект на економіку європейських країн. Експерти, однак, важко прогнозувати реальні наслідки міграційного кризи для національних бюджетів, оскільки ЄС поки що не має повних і надійних даних з приводу того, які кваліфікації мають новоприбулі.

Що стосується конкретно німецької економіки, то вона, на думку ЄК, в найближчі роки виграє від припливу мігрантів і додатково зросте на 0,7%. Єврокомісія, однак, наголошує, що це відбудеться лише в тому разі, якщо новоприбулі володітимуть такими кваліфікаціями, як і німецьке населення.

Між тим міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр закликав біженців не пов'язувати надмірних надій з Німеччиною.

За даними німецького МВС, у поточному році до ФРН прибуло вже близько 758 тисяч біженців. За один лише жовтень до країни прибули понад 180 тисяч осіб, що стало рекордом.