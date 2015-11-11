Поправка про заборону дискримінації не є опитуванням депутатів про ставлення до секс-меншин – нардеп

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Остап Семерак в ефірі "5 каналу".

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"Українські депутати і українське суспільство зрештою повинні розуміти, що це не є опитування депутатів про їхнє відношення до сексуальних меншин. Це є голосування про відповідність наших стандартів права до європейських і про наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу", – заявив Семерак.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 10 листопада не підтримала ухвалення проекту закону про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) (№3442).

Проектом закону передбачається статтю 2-1 "Кодексу законів про працю України" викласти в редакції, згідно з якою забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.