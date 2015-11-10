Порошенко закликає Раду прийняти антидискримінаційну поправку для безвізового режиму

Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.

«Порошенко закликав парламент знайти сили і ухвалити усі безвізові закони, зокрема антидискримінаційну поправку», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 10 листопада, не підтримала ухвалення проекту закону про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) (№3442).

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Проектом закону передбачається статтю 2-1 «Кодексу законів про працю України» викласти в редакції, згідно з якою забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.