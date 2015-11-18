Порошенко заявляє, що Росія інспірує глобальну дестабілізацію

Росія інспірує та ініціює глобальну дестабілізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання з органами військового управління, військами Збройних Сил України.

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«Глобальна дестабілізація, яка ініціюється та інспірується РФ, бомбардування Сирії, неспівпраця в розслідуванні терористичної атаки літака МН17 потребують переведення нашої здатності на реагування на абсолютно інший рівень», - заявив він.