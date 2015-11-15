Ми не дамо терору дестабілізувати ситуацію в Україні - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи може вплинути теракт у Парижі, скоєний 13 листопада, на ситуацію в Україні.

"Ми не дамо терору дестабілізувати ситуацію в Україні, яка є частиною загальної, світової, глобальної кампанії проти тероризму своєю дуже важливою і відповідальною роллю", - наголосив глава держави.

Порошенко визнав події у столиці Франції жахливою трагедією, які були розраховані на те що вона припинить боротьбу з тероризмом. На переконання президента, терористам не вдалося залякати французів, і результат був кардинально протилежним - Франція і світ об'єдналися.

"Різко збільшилася координація наших дій для подолання терористичної загрози. Наші спецслужби знаходяться в постійній координації, координуються напрямки і шляхи заходів безпеки, які ми вживаємо всередині країни і на кордонах", - констатував він.

"Ми пліч-о-пліч з французами в тій боротьбі проти терору так само, як Франція, Європа і весь світ пліч-о-пліч з Україною в нашій боротьбі з тероризмом", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 листопада в Парижі була скоєна серія терактів.

За останніми даними, внаслідок нападів у Парижі загинуло 132 особи, понад 350 зазнали поранень.