Суд удвічі зменшив заставу для Лукаш та залишив її під домашнім арештом

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду столиці.

Таким чином, суд залишив без задоволення клопотання Лукаш та її захисників щодо скасування запобіжного заходу, який їй обрав Печерський районний суд Києва. У ході судового засідання суд поцікавився у сторони обвинувачення, чому судом першої інстанції Лукаш було обрано заставу на суму понад 5 млн грн, в той час як сума інкримінованих їй збитків, у заподіянні яких вона підозрюється, не перевищує 2,5 млн грн. На що була отримана відповідь, що прокуратура просила обрати Лукаш запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави на суму не менше 2,5 млн грн, але безпосередньо саме суд визначив суму, яка в результаті була призначена.

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Водночас, суд відмінив рішення суду першої інстанції в частині зобов'язання Лукаш носити електронний браслет, який найближчими днями з неї буде знято. Також, за рішенням Апеляційного суду, Лукаш буде повернуто її паспорт громадянина України, який разом із закордонним паспортом у неї було вилучено.

Крім того, суд не задовольнив клопотання народних депутатів від “Опозиційного блоку” Сергія Ларіна, Нестора Шуфрича та Михайла Добкіна, які просили обрати Лукаш запобіжний захід у вигляді їхньої особистої поруки.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада повідомила про затримання екс-глави Мін’юсту, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, вона повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

У той же час Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не переховувалася від слідства.

Прокуратура 5 листопада повідомила затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави у розмірі 5,1 млн грн.

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Того ж дня народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш, проте вона протягом вихідних залишалася в СІЗО.

9 листопада прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив, що Лукаш перебуває в Генпрокуратурі, де з нею проводяться необхідні процесуальні дії, пов'язані із запобіжним заходом.

Того ж дня Лукаш з електронним браслетом залишила ГПУ.

11 листопада захист Лукаш оскаржив обраний їй запобіжний захід.