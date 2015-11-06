Заставу за Лукаш в 5 мільйонів гривень вніс нардеп Новинський

Про цеуFacebookповідомив екс-заступник глави АП АндрійПортнов.

«Внесенозаставу. Вимагаємонегайновиконатирішення суду і звільнитиОленуЛукаш з-під варти. Величезнеспасибіхорошій людиніВадимуНовинськомуза допомогуішвидку реакцію!» - написавПортнов.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявили про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, Лукаш повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш зазначено 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння в період перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра юстиції запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн 116 тис. грн.