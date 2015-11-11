Лукаш вимагає від ГПУ зафіксувати на відео її свідчення як свідка у справах щодо Майдану

Про це вона заявила на відео, яке розмістив у Facebook її адвокат Юрій Іващенко.

Іващенко розмістив два відео на своїй сторінці. У першому Лукаш повідомляє, що прибула на допит в прокуратуру як свідка і буде наполягати на відеофіксації допиту. Також вона заявила, що раніше з цього приводу її на допит не запрошували. Лукаш заявила, що всі її дії і рішення були спрямовані на мирне врегулювання цієї кризи.

На другому відео Лукаш повідомила, що як і раніше знаходиться в ГПУ. Вона заявила, що на її вимогу забезпечити відеофіксацію їй заявили, що відеокамер для цієї справи немає, хоча вона заявляла клопотання кілька днів тому і сьогодні вранці. Також вона заявила, що її захисту забороняють проводити власну відеофіксацію і обіцяють забезпечити її через кілька годин.

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"На мої пояснення, що це справа резонансна, громадська і є багато зацікавлених у тому, щоб справа була широко оприлюднена, залишається без реагування. Судячи з усього, в публічності розслідування цієї справи ніхто не зацікавлений. Я продовжую наполягати на відеофіксації процесу", - заявила Лукаш.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну, і була затримана в Києві. Датою її зникнення вказується 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада Лукаш повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував Лукаш з можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн.

У той же день колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов написав у Facebook, що народний депутат Вадим Новинський вже вніс заставу за Лукаш, проте вона продовжує перебувати в СІЗО.

Сьогодні, 9 листопада, прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив, що Лукаш знаходиться в Генпрокуратурі, де з нею проводяться необхідні процесуальні дії, пов'язані з мірою запобіжного заходу.