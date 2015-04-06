"Моторола" заявив, що розстріляв 15 українських військовополонених

Про це він сказав у телефонній розмові з Kyiv Post, коментуючи інформацію, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького.

"Мені по*** в чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по***. Без коментарів. Хочу вбиваю, хочу - ні", - заявив він.

У виданні припустили, що ці ймовірні злочини швидше за все не вважатимуться злочинами проти людяності, та їх буде важко розглядати в Міжнародному кримінальному суді.

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Окрім того, з посиланням на слідчого, видання також повідомило, що ця заява залучена як частина до великої справи про злочини проти людяності. Вбивство Брановицького також є частиною цієї справи.

Зазначається, що така заява може розглядатися як свідчення військових злочинів у суді у разі підтвердження автентичності запису.

Раніше ряд ЗМІ повідомляв, що "Моторола" публічно застрелив захисника донецького аеропорту бійця 90-го спецбатальйону 95-ї аеромобільної бригади Ігоря Брановицького, тіло якого було знайдено нещодавно з ознаками тортур.

Обережно. На записі присутня ненормативна лексика.