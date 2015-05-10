Amnesty International знайшла свідків убивства "кіборга" Брановицького бойовиком Моторолою

Є мінімум п’ять свідків того, як один із лідерів бойовиків Моторола вбив полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького.

Про це в ефірі Громадського розповів член моніторингової групи міжнародної правозахисної організації Amnesty International Кразімір Янков.

«Донецький аеропорт підривають, там вже нема чого захищати і кіборги, які залишалися там – здаються. Декого з них беруть у полон. Серед цих людей – Ігор Брановицький. Є відео безпосереднього моменту, де їх беруть у полон. Його видно як одного з тих, кого беруть в полон. За декілька хвилин його видно вже побитого із кров’ю на обличчі. Наступний момент – коли він вже мертвий. Його привели до якогось тиру, їх було там 12 осіб, і їх почали бити, щоб знайти, хто був кулеметником. Тому що під час боїв за аеропорт дуже багато сепаратистів були вбиті саме кулеметним вогнем. Як нам потім розповіли люди, які там були – не було одного конкретного кулеметника. Всі стріляли з того, що було. Але Брановицький… виступив вперед, нам здається, що він хотів захистити решту. Його побили до того, що він просто лежав у калюжі крові. Потім зайшов Моторола і спитав, хто викликав швидку. Ми думаємо, це зробив хтось із сепаратистів. Вони показали на Брановицького. Моторола сказав, що зараз йому «допоможе» – і двічі вистрілив йому в голову. Є мінімум п’ять свідків цього», – розповів Янков.

Як розповів член моніторингової групи, причини та обставини вбивства ще трьох полонених – Олександра Бердеса, Василя Демчука та Павла Плацинського – наразі недостатньо зрозумілі.

Читайте такожТітці "кіборга" Брановицького через тиждень після похорону прислали документ, згідно з яким він "у полоні"«Бердеса, Демчука і Плацинського знайшли у лісопосадці Пролетарського району Донецька. Це приблизно за 88 кілометрів від села Логвинове, де їх взяли в полон. Це означає, що їх навмисне туди повезли. Також варто розуміти контекст того, що відбувалося 9 лютого: це був початок наступу на Дебальцеве, сепаратисти взяли Логвинове, сформувався котел – це був найгарячіший момент битви. Нам видається дуже дивним, що саме в цей момент їх повезли у Донецьк, але не довезли. Ми думаємо, що якби їх туди повезли, то повезли б як полонених, щоб утримувати в будівлі СБУ в Донецьку, чи в іншому місці. Якби ж їх взяли вже мертвими – їх би повезли вже до моргу. Але їх знайшли в цій лісопосадці під тонким шаром ґрунту. Нам здається це дуже дивним», – розповів він.

Як повідомлялося раніше, наразі точно відомо про вісім фактів убивства сепаратистами українських військових у полоні. У свою чергу Моторола заявляє, що особисто вбив 15.