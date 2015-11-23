Активісти блокади Криму готові пустити ремонтників на дві ЛЕП - Джемілєв
Учасники блокади Криму готові пустити ремонтників на дві лінії електропередач на Херсонщині.
Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає ЛІГА.net.
Він зазначив, що йдеться про лінію, яка забезпечує електрикою деякі райони Херсонської області та лінію, що веде до Запорізької АЕС: "Зараз ми частково допустимо фахівців до розмінування та проведення ремонтних робіт. Там є одна лінія, яка, обігнувши Крим, веде в райони Херсонської області. Там теж вони, виявляється, без світла. Ось цю лінію ми дозволимо відновити. На материковій частині люди не повинні страждати. І ще одна лінія пов'язана із Запорізькою АЕС".
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Джемілєв повідомив, що переговори щодо поновлення поставок електроенергії в Крим можливі після звільнення українських політичних в'язнів на окупованому півострові та в Росії.
Лідер кримськотатарського народу також припустив, що у відповідь на енергоблокаду Криму Росія може ввести чергові торгові обмеження.
"Вони вже не відвантажують нам антрацит. Нам буде дорожче, але ми все-таки можемо купувати його в ПАР. Задорого, звичайно. Але нам треба поступово перебудовуватися і обривати всі нитки з Росією. А цьому будуть дуже пручатися всі наші олігархи і політики, які зав'язані своїм бізнесом з Росією", - сказав Джемілєв.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада у Херсонській області унаслідок підривів електричних опор виведені з ладу двоє з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання до території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.
Місця навколо підірваних електроопор блокують активісти.
У Міненерго заявили, що внаслідок пошкоджень ліній і підстанцій енергосистема вимушено припинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.
У Криму через знеструмлення був введений режим надзвичайної ситуації, 23 листопада оголошено вихідним днем. Без електропостачання залишилися майже 2 млн осіб.