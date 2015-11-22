В окупованому Криму ввели графік віялових відключень світла

Про це повідомляється на сайті російського міністерства, пишуть «Крим.Реалії».

Зокрема, повідомляється, що ввечері 22 листопада в Криму будуть проводитися відключення побутових споживачів, без відключення об'єктів охорони здоров'я і життєзабезпечення.

У Сімферополі відбудеться ряд відключень до 21.00.У Сімферопольському районі з 16.00 до 18.00 відключать селища Перевальне, Добре, Залісся, Каштанівка, Трудове; з 18.00 до 20.00: Лозове, Піонерське, Урожайне, Заповітне; з 20.00 до 21.00: Перово, Кольчугино, Журавлівка, Миколаївка.

Також проведуть віялові відключення у Феодосії, Ялті, Лівадії, Алупці, Форосі, Гаспрі, Сімеїзі, Гурзуфі, Масандрі, Алушті, Євпаторії, Саках та Сакському районі.

Також на дві години очікується повне відключення таких районів: м. Судак, Нижньогірський район , Кіровський район, Совєтський район, Первомайський район, Ленінський район, Джанкойський район, Чорноморський район, Бахчисарайський район і м. Щолкіно.

Керч живиться від збалансованого навантаження Камиш-Бурунской ТЕЦ, у Роздольненському, Білогірському та Красногвардійському районах живляться тільки об'єкти життєзабезпечення, повідомили в міністерстві.

Кримчан попереджають, що в разі виникнення нештатних ситуацій графіки можуть бути скориговані. У зв'язку з поступовим набором навантаження, відновлення подачі електричної енергії після відключення буде виконуватися східчасто.

У ніч на 22 листопада в районі херсонського села Чаплинка сталися вибухи. У штабі громадянської акції з блокади Криму повідомили, що «лінія електропередач, яка постачала електрику до Криму, впала і не підлягає відновленню».

У Криму 22 листопада о 00:25 сталося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України. МНС Криму повідомляє про введення режиму надзвичайної ситуації.

Читайте такожОкупаційна влада Криму через проблеми з електрикою оголосила понеділок вихідним

За даними «Крименерго», постачання електроенергії з мережі України здійснювалися в обсязі 1 210 мегават. Середнє споживання електроенергії Кримом – до 1100 мегават. Зараз надходження від національної енергетичної компанії «Укренерго» складає 0 мегават (всі чотири енерголінії відключені).