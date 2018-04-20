Ющенко занепокоївся чварами навколо портфелів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний “чварами” політичних сил, що пройшли на виборах до парламенту, навколо розподілу посад, але сподівається на створення саме демократичної коаліції.

Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

Зазначивши, що вперше в незалежній Україні парламентська коаліція не зганяється тиском і перекупом голосів, а формується виключно шляхом переговорів, В.ЮЩЕНКО констатував, що це стало викликом для політичних сил. “Потрібно мати мужність і мудрість, щоб об’єднатись навколо конкретних програм і кроків, а не збитися докупи заради розподілу посад”, - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив: “Мене як Президента непокоїть, що вже тиждень йдуть чвари навколо портфелів, і дуже мало говориться про принципи формування коаліції, її програмні засади. У цих дискусіях всі забули про країну, її майбутнє, її стратегічні інтереси”. Він зазначив, що таку політику розцінює як “поверхову і егоїстичну”, і що це є “неповага до виборця, який голосував за майбутнє України, а не працевлаштування окремих політичних діячів”. Тож Президент звернувся до всіх політичних сил із закликом краще показати суспільству “програмні документи” розвитку країни.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що сформовано буде “саме демократичну коаліцію” – адже, за його словами, це відповідає настроям українського суспільства. “Думаю, політичним силам, що увійдуть до майбутньої коаліції, вистачить мудрості відмовитися від асоціації з певним кольором, і працювати на об’єднання всієї країни”, - додав він.

Зазначивши у своєму виступі, що у парламентській коаліції він бачить “всі сили, що разом на Майдані виборювали демократію”, В.ЮЩЕНКО наголосив, що демократичною коаліція має бути не лише за визначенням, а й за своїм світоглядом і принципами. “Рік тому ми вже мали шанс створити таку коаліцію, але через внутрішні чвари і егоїзм, через любов до портфелів і перемогу популізму над здоровим глуздом, та коаліція розпалася”, - підкреслив Президент.

При цьому він зазначив, що це був “нищівний” удар по команді і країні, що призвів до розчарування мільйонів українців. У цьому контексті він додав, що сьогодні складається враження, що урок над помилками не зроблено, і що тема портфелів знову залишається пріоритетом номер один.

“Тому я закликаю політичні сили, що пройшли до парламенту й сьогодні формують більшість, зосередитися на принципових для суспільства речах – узгодженні програмних цілей”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що як Президент бачить "формулу успіху України" в наступних принципах. Перше - політичні сили, які поділяють демократичні принципи і цінності, повинні підписати об’єднавчий меморандум, що ляже в основу парламентської коаліції. Друге - потрібно підписати угоду між учасниками коаліції, яка передбачатиме не лише загальні принципи і завдання, а й законопроекти та конкретні урядові кроки. "Ця угода повинна містити чіткий план реалізації, точні часові терміни їх виконання і гарантії того, що поставлені задачі будуть виконані", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Третім принципом, за словами В.ЮЩЕНКА, є те, що "тільки після визначення шляху руху можна приступати до розподілу відповідальних", тобто учасники коаліції мають визначити, хто саме найбільш професійно працюватиме на тій чи іншій посаді.

"Конституція визначає чіткий перелік посад, який можна розподіляти в рамках коаліції, замахування на більше ставить під загрозу цілісність державного управління. Коаліційної країни не буває", - наголосив Президент.