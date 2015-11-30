Печерський суд відмовив прокуратурі у взятті Єфремова на підписку про невиїзд

Також суд повернув обвинувальний акт щодо них через невідповідність нормам Кримінального процесуального кодексу.

Читайте такожЄфремов у суді згадав про "простих людей", які не змогли б на його місці внести заставу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила сьогодні головуюча у колегії суддів Печерського райсуду Києва Христина Тарасюк.

В ході судового засідання сторона обвинувачення просила суд обрати для Єфремова, Стояна та Гордієнка запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання та призначити кримінальне провадження до розгляду по суті.

У тексті ухвали суд зазначив, що представники прокуратури у порушення термінів звернулись до суду з клопотанням про обрання вказаним особам запобіжних заходів, у зв'язку з чим суд відмовляє у задоволенні цього клопотання.