Колишній регіонал Єфремов заявив у суді, що йому досі заборонено виїжджати за кордон

Про це він заявив перед початком підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні проти нього, передає "Українська правда".

"До 1 листопада у мене були обмеження у всіх питаннях, я міг пересуватися лише по Київській області. Зі слів заступника генпрокурора, про що я дізнався зі ЗМІ, у мене зберігається застава і неможливість виїжджати за кордон", - зазначив він.

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Єфремов заявив, що у нього немає на руках закордонного паспорта.

На уточнення, чого він очікує від судового засідання у вівторок, він сказав: "Ви знаєте, я вже нічого не очікую".

Варто зазначити, що головуючий суддя у справі вже заявив самовідвід.

Раніше УНІАН повідомляв, що з Єфремова зняли електронний браслет, оскільки сплив термін його домашнього арешту.