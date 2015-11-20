Єфремов бігає на пробіжки в оточенні дев'яти охоронців - Луценко
10:29, 20 листопада 2015Політика
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Лідер фракції БПП у парламенті Юрій Луценко в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявив, що адвокати екс-регіонала Олександра Єфремова затягують процес та нібито "вивчають справу" і це вже триває чотири місяці.
Тим часом сам політик бігає з охоронцями та ходить до спа-салонів.
"Єфремов, знаходячись на домашньому арешті, кожного дня бігає на фіззарядку в Ботанічний сад з дев'ятьма охоронцями і вже четвертий місяць вивчає своє звинувачення" - сказав Луценко.
Як повідомляє ТСН, у липні ГПУ відзвітувала про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом прийняття "диктаторських законів" щодо екс-депутатів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна.
Суд визначив політикові запобіжний захід у вигляді тримання від вартою з можливістю внесення застави.
Гроші були знайдені, тому Єфремов перебуває не у в'язниці. Відповідне рішення судом пролонгується вже не вперше.
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