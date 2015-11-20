Єфремов бігає на пробіжки в оточенні дев'яти охоронців - Луценко

Тим часом сам політик бігає з охоронцями та ходить до спа-салонів.

"Єфремов, знаходячись на домашньому арешті, кожного дня бігає на фіззарядку в Ботанічний сад з дев'ятьма охоронцями і вже четвертий місяць вивчає своє звинувачення" - сказав Луценко.

Як повідомляє ТСН, у липні ГПУ відзвітувала про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом прийняття "диктаторських законів" щодо екс-депутатів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна.

Суд визначив політикові запобіжний захід у вигляді тримання від вартою з можливістю внесення застави.

Гроші були знайдені, тому Єфремов перебуває не у в'язниці. Відповідне рішення судом пролонгується вже не вперше.