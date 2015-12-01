Корбана залишили під домашнім арештом до 31 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя В'ячеслав Дзюбін.

Сторона захисту вимагала скасувати рішення суду першої інстанції та не обирати Корбану жодного запобіжного заходу.

Читайте такожКоломойський розповів, як історія з Корбаном зіграла на користь Філатова на виборах мера Дніпропетровська

У свою чергу, сторона обвинувачення вимагала скасувати рішення Печерського райсуду про домашній арешт Корбана та обрати тримання його під вартою як запобіжний захід без визначення суми застави.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура.

Захист вважає обраним судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана.