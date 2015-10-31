Адвокат Корбана звинуватив ГПУ та СБУ у викраденні політика

Адвокат лідера "УКРОПу" Геннадія Корбана заявив про викрадення політика. Про це повідомив на брифінгу Ігор Головко, пише ТСН.ua.

"Сьогодні вночі був викрадений Геннадій Корбан. У невідомому напрямку його повезли силові структури "Альфа", ГПУ", - заявив представник "УКРОПу".

"Не дарма ми говоримо, що людину викрали. Процедура слідчих дій кримінального провадження передбачає, що будь-яка людина має право знати, в чого її звинувачують, чому її затримують. Вона має право повідомити про це родичам та скористатися послугами адвоката. Це має відбуватися автоматично, це обов'язок правоохоронних органів. Ми наразі кажемо, що людина (Геннадій Корбан – ред.) викрадена, тому що ми не знаємо, що сталося, які слідчі дії щодо зараз відбуваються, хто прийняв рішення про його затримання. Надати належний правовий захист ми не можемо", - заяв Головко.