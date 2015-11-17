Лідер УКРОПу просить Наливайченка прояснити історію "справи Корбана"

Відповідне звернення Корбан розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Політик мотивував свій крок тим, що саме Наливайченко очолював СБУ у той період, коли з'явилися матеріали, які лягли в основу звинувачення проти нього.

Зокрема, Корбан просить колишнього главу СБУ з'ясувати, чи відомо йому про існування кримінального переслідування стосовно нього за епізодами з викраденням людей, розкрадання коштів благодійного волонтерського фонду та втручання у виборчий процес, які датовані 2014-2015 роками.

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Також він звернувся до Наливайченка з проханням відповісти, чи відомо йому про ухилення з боку лідера УКРОПу від слідчих дій у цих справах, дачі ним показів слідчим ГПУ і СБУ, про спроби бігти з країни після висунення йому звинувачень, впливати на слідство і тиснути на свідків, а також про "замовний характер кримінальних справ проти нього з боку вищих посадових осіб держави".

"Укроповець" підкреслив, що чув про Наливайченка як про "принципову і авторитетну людину", що підтверджують обставини його відставки і останні антикорупційні розслідування, і розраховує на його відповідь.

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"Шановний Валентине Олександровичу, я розумію, що ці питання стосуються ваших колег, і, можливо, я ставлю вас в незручне становище. Тим не менш, я не боюся за себе – просто хочу, щоб мої діти росли в іншій країні, яку ми захищали з вами разом, не шкодуючи ні сил, ні часу, ні коштів. Для цього ми всі повинні бути чесними. Перед собою, перед людьми, перед Богом", – написав Корбан.