Як Шуфрич став “почесним професором” у бою без правил (фоторепортаж)

Регіонал Нестор Шуфрич отримав третій дан (це відповідає званню майстра спорту) з панкратіону - найжорсткішого з нині існуючих видів бою без правил. Таким був результат двотижневих тренувань у рамках підготовки до поєдинку з начальником управління Держохорони Валерієм Гелетеєм, від якого Гелетей відмовився в останній момент.

Сам політик сприйняв своє нове звання з гумором, заявивши, що для нього це – щось на кшталт «почесного професора в якомусь університеті». Але його тренер Олександр Мандрик, який очолює національну збірну з панкратіону, поставився до події серйозно. Мовляв, у Шуфрича – дуже сильний удар ногою.

Це не враховуючи того, що під час підготовки до бою політик 2 рази на день на килимі “пахав як проклятий”, і навіть за цей час “навчився “деяким прийомам”. Шуфрич, у свою чергу, обіцяв не використовувати отриманий досвід у сесійній залі...

Але додав, що сподівається, у жодного з чиновників відтепер не виникне бажання так само жартувати з політиками (як пожартував Гелетей).

Ідея дуелі народилася під час показових виступів співробітників держохорони, коли відповідаючи на запитання журналістів, кого б він сам Гелетей був би не проти викликати на поєдинок, той назвав прізвище Шуфрича.

Політик прийняв виклик, щоправда, зауваживши при цьому, що ніколи не займався бійцівськими видами спорту, і наразі є майстром спорту тільки у стрільбі з лука. Тим не менш колишній голова МНС заявив: «Я ніколи не був боягузом і приймаю виклик». Та додав, що відмову Гелетея розцінить як ознаку боягузтва начальника Держохорони.

Досить довго тривало визначення умов поєдинку. Так, Шуфрич спершу наполягав на тому, щоб Гелетей до початку бою написав заяву про свою відставку, яку у разі програша начальника УДО мали передати на підпис Президенту. Гелетей відмовлявся, посилаючися на те, що не програє політику. Та нагадував журналістам, що він є майстром спорту з самбо і дзюдо. Згодом умову щодо заяви було знято.

Також предметом тривалого обговорення стали тривалість та кількість раундів. Зійшлися на формулі “3 рази по 2 хвилини”. Не менше суперечок викликали й правила ведення бою. Тут суперники розійшлися не на жарт, пропонуючи один одному все що завгодно, не виключаючи й “драки у клітці”, як охарактеризував Шуфрич один із пропонованих варіантів. Під час цього, так би мовити, “обговорення” стався й досить неприємний перехід на особистості. Так Гелетей запропонував виставити замість себе на ринг найслабшого зі своїх підлеглих, який все одно Шуфричу “вуха надере”. А політик відповів, що навмисно не одягатиме захисний шолом, аби під час бою Гелетею було простіше дістатися до його вух. Та порадив начальнику УДО скористатися памперсом...

За кілька хвилин до початку поєдинку Гелетей у присутності тренера Шуфрича відмовився виходити на бій. Згодом начальник УДО заявив пресі, що "ніколи професійна етика спортсмена не дозволяє людині навмисне завдавати удару тій людині, яка не може себе захистити". Шуфрич в інтерв`ю журналістам сказав: "Валерій Гелетей у присутності мого тренера, який є й секундантом з мого боку на цей бій, заявив, що його неправильно зрозуміла преса, що він пожартував, і запропонував потиснути руку. Як людина, яка поважає всі спортивні традиції і закони, я не міг не відповісти йому рукостисканням". Водночас нардеп підкреслив, що був готовий битися. І суперник цього не заперечував.

За словами начальника УДО, зайшовши в роздягальню, де перед запланованим боєм депутат переодягався в кімоно, він перш за все чекав якогось непорозуміння, проте Шуфрич зустрів суперника з посмішкою. Гелетей «побачив, що він (Шуфріч – ред.) розігрітий. Мені було приємно, що це хоробра людина», - так описав ситуацію начальник Держохорони.

Гелетей підкреслив, що представники преси з самого початку невірно зрозуміли його слова. “Виклик” до Шуфрича був зроблений жартома... А політик “це серйозно сприйняв як виклик і почав писати принизливі листи, просто принижувати мене, і був момент, коли я сказав собі: я піду і по-спортивному йому доведу, але потім… ну як це виглядатиме? Майстер спорту з двох видів боротьби і людина, яка ніколи не займалася спортом – народний депутат", - сказав Гелетей.

Тож обіцяне видовище «нашвидкоруч» замінили двохвилинним спарингом Шуфрича з його тренером Олександром Мандриком – очільником національної збірної з панкратіону, першим віце-президентом Федерації панкратіону України.