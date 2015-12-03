Президент Венеціанської комісії наполягає рішуче проводити конституційні реформи в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у його відеозверненні, яке було продемонстровано під час конференції «Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи» сьогодні в Києві.

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Букіккіо зауважив, що реформа з децентралізації та судова реформа в Україні є давно очікуваними. "Нарешті, завдяки гарній співпраці між Венеціанською комісією та Конституційною комісією під головуванням голови Верховної Ради пана Гройсмана, ми маємо проект конституційних змін щодо обох сфер, які відображають рекомендації Венеціанської комісії", - сказав він.

Ухвалення конституційних змін щодо децентралізації, зауважив Букіккіо, дозволить Україні "відійти від радянської спадщини у вигляді централізованої системи влади та відкриває шлях до самоврядування на місцевому та регіональному рівні".

Зміни до Конституції у частині правосуддя, додав Букіккіо, значно зменшили би політичний вплив на суддів як з боку президента, так і Верховної Ради. "Низка положень, які були включені до тексту, дадуть можливість позбутися корумпованих або некомпетентних суддів", - сказав він і додав, що без всеосяжної реформи судової системи боротьба з корупцією не матиме успіху.

Крім того, президент Венеціанської комісії зауважив, що зміни до Конституції дадуть можливість відійти від "радянської традиції прокуратури" та забезпечать її діяльність відповідно до європейських стандартів.

"Ми, з боку Венеціанської комісії, дуже раді, що після багатьох років невдалих спроб ми нарешті підійшли до такого моменту. Прийняття цих змін відбувається з великим запізненням. І це тільки перший крок у процесі реформування", - сказав Букіккіо.

Він підкреслив, що необхідно буде ухвалити ще низку законів та внести зміни до окремих законів. "А також зміни повинні здійснюватися на практиці. Ще дуже багато роботи треба виконати. Але ми повинні саме тому рішуче і швидко діяти", - наголосив Букіккіо.

Крім того, на конференції було продемонстровано і відеозвернення генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, який зауважив, що "конституційна реформа - це абсолютний пріоритет зараз". "Децентралізація є дуже важливою частиною цієї реформи", - сказав він.

Генсек додав, що країни-члени ЄС та Ради Європи, такі як Італія, Іспанія, Велика Британія та Скандинавські країни передали значну частину влади на місцевий рівень.

"Ми можемо використовувати їхній досвід. І ми можемо надати практичну допомогу, знаючи всі особливості таких Конституцій", - сказав Ягланд.

Він також відзначив, що "Конституція забезпечує роботу в місцевих органах влади, і якщо вони сильні, то вони будуть забезпечувати процвітання країни". "І я вважаю, що саме таким шляхом має рухатися Україна вперед", - сказав генсек.