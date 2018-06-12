Президент Венеціанської Комісії про поправки до Конституції України: Ми не бачимо жодних ризиків федералізації країни

У п’ятницю, 23 жовтня, Венеціанська комісія озвучила свої рекомендації щодо поправок до Конституції України стосовно судової реформи та децентралізації. І, якщо в очікуванні вердикту щодо першої, український інформаційний простір було насичено коментарями, то поправки щодо децентралізації «загубилися» у цьому потоці.

УНІАН запитав у президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, чи відповідають поправки, які стосуються децентралізації європейським нормам і чи не призведуть до федералізації України.

Сьогодні ВК ухвалила свої висновки стосовно конституційних поправок в сфері децентралізації та судової системи. Якою є оцінка поправкам, що стосуються децентралізації?

Минулого липня ми надали нашу точку зору щодо конституційних поправок стосовно децентралізації, які були достатньо позитивними щодо роботи, яка була зроблена Конституційною Комісією України. Потім поправки були переглянуті і ми перевіряли поправки, розроблені секретаріатом, сьогодні у присутності представників української влади.

Дійсно, результат дуже добрий, дуже добрий. Це – крок вперед. Всі суттєві рекомендації Венеціанської комісії були прийняті, і зараз я щиро сподіваюся, що ці конституційні поправки будуть ухвалені Верховною Радою для того, щоб вони стали частиною Конституції.

Коли ці поправки у першому читанні були ухвалені в Україні, ми чули висловлювання, що вони є загрозою українському суверенітету. Чи це так?

Ні. Це повністю неправда. Є деякі побоювання серед деяких політичних сил в Україні, що це приведе країну до федерального устрою, але це не так. Поправки дійсно відповідають європейським стандартам. Ми не бачимо жодних ризиків федералізації країни.

Тобто Україна може йти вперед з цими поправками?

Так. Вона повинна йти вперед.

А якою є оцінка поправок в сфері судової системи?

У цьому відношенні також була зроблена гарна робота. Ми зробили декілька рекомендацій для того, щоб покращити проект поправок. І всі ці рекомендації були виконані. Ми дуже задоволені. У нас була дуже гарна і конструктивна дискусія під час нашого засідання цього ранку, і всі погодилися з думкою Венеціанської комісії. Я повинен сказати, що ми надзвичайно задоволені роботою Конституційної Комісії та слідуванню нашим рекомендаціям.

Довідка УНІАН

Джанні Букіккіо народився 19 листопада 1944 в м. Барі (Італія). У 1967 році закінчив юридичний факультет Університету м. Барі. Протягом 1968-1970 років був юристом-практикантом в суді м. Барі. З 1971 по 1983 роки працював у відділі публічного права Директорату з юридичних питань. Протягом 1981-1994 роках - відповідальний за організацію конференцій міністрів юстиції Європи. З 1990 по 1996 р - голова відділу правових консультацій та управління з питань договорів Директорату з юридичних питань Ради Європи. З 1990 року - секретар Венеціанської комісії.

Протягом 1996-2009 років – керівник, секретар Венеціанської комісії.

30 листопада 2009 вийшов у відставку з посад у Раді Європи. У грудні 2009 року був обраний головою Венеціанської комісії, а через два роки переобраний на цю ж посаду.

Доктор юридичних наук.

Ірина Сомер