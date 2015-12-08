У МЗС заявили, що результати переговорів у Мінську не втішають
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що результати переговорів у Мінську не втішають.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час звіту про діяльність міністерства з часу формування поточного складу Кабінету міністрів.
Клімкін наголосив, що "Мінські домовленності мають бути не продовжені, а виконані".
"Щодо подальшої зустрічі - ми обговорюємо міністерську зустріч, можливо, ще до кінця цього року, але дата буде визначатися змістом, а не навпаки...", - заявив Клімкін.
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Він повідомив, що на наступній зустрічі хоче підняти у першу чергу питання безпеки та гуманітарної ситуації, а також розширення можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
"Результат залежить від того, чи готова російська сторона просуватися далі... Можливо, спочатку ми обговоримо по телефону, а потім будемо збиратися", - сказав Клімкін.
Міністр нагадав, що сьогодні в Мінську збираються робочі підгрупи і Тристороння контактна група щодо Донбасу. "Але те, що я бачу на сьогодні, це, на жаль, не втішає", - заявив Клімкін.