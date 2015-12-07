Німеччина під час головування в ОБСЄ намагатиметься зміцнити роль СММ ОБСЄ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в рамках дискусійного клубу фонду «Відкрий Україну».

Представник МЗС ФРН заявив, що питання України буде головним під час головування Німеччини в ОБСЄ у 2016 році.

При цьому він заявив, що ключовим напрямком роботи буде "посилення та зміцнення Спеціальної моніторингової місії. Ви знаєте, що ми збільшимо особовий склад місії до 1 тис. спостерігачів, посилимо їхню присутність, в тому числі в районах, які знаходяться поруч з кордоном".

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Також, Реґенбрехт повідомив про намір ФРН провести декілька міжнародних семінарів та засідань, де головним питанням буде вирішення проблем України.

Він додав, що під час головування Німеччини в ОБСЄ, його країна зацікавлена заново переглянути спільну безпекову платформу європейських країн за участі усіх країн-членів ОБСЄ, в тому числі за участі Росії.

"Я гадаю, що ця мета може бути досить амбіційною, і ми повинні будемо обмежитися зосередженням на Україні та Мінському процесі для захисту та зміцнення України", - заявив Реґенбрехт.

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Він заявив, що для вирішення ситуації в Україні не має альтернативи як окрім пошуку урегулювання ситуації через діалог. У зв'язку з цим він сказав, що треба спробувати буде встановити своєрідні "мости" для пошуку порозуміння шляхом залучення Росії до порядку денного в рамках міжнародних інституцій, але зі збереженням відповідного тиску.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що ОБСЄ має потенціал для участі у вирішенні українсько-російського конфлікту. Він також підкреслив необхідність досягти більшого рівня довіри між сторонами в 2016 році, коли Німеччина буде виконувати роль головуючої країни в ОБСЄ.