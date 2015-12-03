Тристороння контактна група у Мінську в грудні проведе зустрічі 8, 15 та 22 грудня - спецпредставник ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в рамках засідання Ради міністрів ОБСЄ у Белграді.

"У нас все ще є грудень, і ми проведемо три раунди переговорів під час зустрічей у Мінську 8, 15 та 22 грудня", - заявив Сайдік, відповідаючи на питання, чи бачить він необхідність продовження термінів для виконання Мінських угод, тому що угодами передбачено завершення їх впровадження до кінця 2015 року.

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Він зазначив, що Тристороння група може тільки сподіватися, що зможе провести ці три зустрічі, та "досягти прогрес з впровадження Мінських угод".

Сайдік наголосив, що на даний все ще залишають відкритими питання щодо політичних проблем, щодо питань безпеки та гуманітарної ситуації.

"І на останок, залишається відкритим питання, яке записане у Мінській угоді, що Україна повинна знову повернути контроль над кордоном...", - наголосив Сайдік.

У цьому зв'язку він зазначив, що таким чином є незавершені справи, які контактна група спробує вирішити.