Постраждалий від ноги Парасюка СБУшник вимагає від нардепа 100 тисяч гривень

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Парасюка.

"Корупціонер і злочинець - заступник начальника головного управління «К» Служби безпеки України Василь Пісний подав до суду на Володимира Парасюка. Вимагає 100 тис. грн за завдання моральної шкоди", - йдеться у повідомленні.

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Як йдеться у позовній заяві, інтерв’ю Володимира Парасюка Львівській газеті "Експрес", де він перерахував численні злочини генерала, призвело до "душевних та емоційних переживань" Пісного.

Просимо максимального поширення!Корупціонер і злочинець - заступник начальника головного управління «К» Служби безпеки... Posted by Громадська приймальня Володимира Парасюка on 10 декабря 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада під час засідання комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції Парасюк вдарив Пісного ногою. Це сталося під час розгляду питання про звернення Парасюка стосовно призначення Пісного на відповідну посаду.

Генерал написав заяву до Генеральної прокуратури України про його побиття при виконанні службових обов'язків.

В ГПУ за цим фактом відкрили кримінальне провадження.