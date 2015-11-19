Проти Парасюка відкрили справу за удар ногою по голові СБУшника Пісного (відео)
Заступник начальника ГУ із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний звернувся із заявою до ГПУ щодо завдання йому тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків.
Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.
"Відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - зазначила вона.
Водночас речниця наголосила, що "управління внутрішньої безпеки СБУ ретельно перевірить озвучену сьогодні на засіданні парламентського комітету інформацію щодо Пісного".
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Про результати перевірки СБУ обов’язково повідомить громадськість, запевнила Гітлянська.
Сьогодні ми всі стали свідками невмотивованої агресії до співробітника Спецслужби з боку позафракційного народного депут...Posted by Гітлянська Олена on 19 ноября 2015 г.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Парасюк вдарив ногою в голову Пісного.
Пісний відкинув всі звинувачення, а насамкінець заявив, що зробив для Революції Гідності набагато більше, ніж Парасюк.
Після цих слів депутат зірвався з місця і вдарив Пісного ногою в голову.