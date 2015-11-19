Проти Парасюка відкрили справу за удар ногою по голові СБУшника Пісного (відео)

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

"Відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - зазначила вона.

Водночас речниця наголосила, що "управління внутрішньої безпеки СБУ ретельно перевірить озвучену сьогодні на засіданні парламентського комітету інформацію щодо Пісного".

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Про результати перевірки СБУ обов’язково повідомить громадськість, запевнила Гітлянська.

Сьогодні ми всі стали свідками невмотивованої агресії до співробітника Спецслужби з боку позафракційного народного депут... Posted by Гітлянська Олена on 19 ноября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Парасюк вдарив ногою в голову Пісного.

За словами Парасюка, на попередній посаді Пісний займався “кришуванням” (до призначення в СБУ він очолював Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України). Крім того, Парасюк стверджував, що статки Пісного не відповідають його доходам. Також він наголосив, що вимагає звільнення Пісного з СБУ.

Пісний відкинув всі звинувачення, а насамкінець заявив, що зробив для Революції Гідності набагато більше, ніж Парасюк.

Після цих слів депутат зірвався з місця і вдарив Пісного ногою в голову.