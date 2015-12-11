Суд у Гаазі не виділив анексію Криму Росією в окреме провадження - ГПУ

Про це кореспонденту УНІАН в ексклюзивному коментарі повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Касько.

"Cитуація з анексією Криму не досліджується Міжнародним кримінальним судом (МКС) окремо від інших подій, що відбуваються в Україні", - повідомив Касько.

Зокрема, заступник генпрокурора поінформував, що "наразі Офісом Прокурора МКС досліджуються обставини в рамках заяви Верховної Ради України від 4 лютого 2015 року № 145-VIII «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», переданої до Суду 8 вересня 2015 року міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним".

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Як пояснив Касько, разом із зазначеною заявою до Офісу Прокурора МКС передано зібрані Генпрокуратурою на виконання вказаної постанови українського парламенту матеріали та доказову базу (30 квітня 2015 року вони були надіслані на адресу Кабінету міністрів України), які містять, зокрема, відомості про злочини проти людяності та воєнні злочини, які вчиняються на сході України та в Криму, в тому числі щодо обставин окупації півострову.

"Наразі Офісом Прокурора МКС проводиться процедура попереднього вивчення ситуації відповідно до вказаної заяви Верховної Ради України та отриманих від української сторони матеріалів. Строк цієї процедури не обмежений часовими рамками", - наголосив Касько.

Водночас він зазначив, що "Генеральною прокуратурою України у цей час здійснюється підготовка додаткових матеріалів про вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України з урахуванням вимог МКС".

Говорячи про Римський статут МКС, Касько нагадав, що документ ще не ратифікований Україною, хоча ГПУ послідовно підтримується позиції про доцільність приєднання України до цього міжнародного акту.

"Разом з тим, держава, яка не є стороною Римського статуту, може визнати юрисдикцію Суду на підставі пункту 3 статті 12 Статуту, шляхом надсилання заяви секретарю Суду. На основі інформації, викладеній у такій заяві. Прокурор, згідно зі статтею 15 Статуту, може здійснити вивчення обставин ситуації, що викладена у зверненні, в контексті наявності ознак можливих злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду", - додав Касько.

За його словами, саме цим правом скористалася Україна, і "тому обставини вчинення відповідних злочинів на її території нині досліджуються Офісом прокурора МКС у рамках встановленої процедури".