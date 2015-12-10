Через агресію Росії понад 2 мільйони українців змушені були виїхати із Донбасу та Криму - Порошенко

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні президента Петра Порошенка до українського народу з нагоди Міжнародного дня прав людини.

«Уже майже два роки Російська Федерація веде неоголошену війну проти України, зухвало порушуючи міжнародне право», - підкреслив він.

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«Через анексію Криму та військову агресію Росії більше двох мільйонів осіб змушені були виїхати із зони бойових дій та тимчасово окупованої території», - йдеться у зверненні.

Також Порошенко зазначив, що на захоплених українських землях брутально порушуються права наших співвітчизників, зокрема кримських татар.