Порошенко сподівається, що Європейська Рада 17-18 грудня продовжить пакет санкцій проти Росії

Про це він повідомив на зустрічі з віце-міністром оборони Республіки Польща Томашем Шатковським, міністром оборони Латвії Раймондсом Вейонісом, міністром оборони Литовської Республіки Юозасом Олекасом та міністром оборони Естонії Ханнесом Хансо сьогодні у Києві, зазначають у прес-служби глави держави.

Також на зустрічі були присутні секретар РНБОУ Олександр Турчинов, Міністр оборони України Степан Полторак, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та заступник Глави АПУ Андрій Таранов.

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Порошенко подякував міністрам за підтримку в реформуванні сектору оборони та безпеки України, зокрема обмін досвідом, допомогу в лікуванні поранених, а також наголосив на важливості подальшого розвитку українсько-польсько-литовської військової бригади.

Президент також відзначив, що Україна за короткий термін час спромоглася продемонструвати значний прогрес у реформуванні сектору безпеки і оборони та розвитку своїх Збройних сил.

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Під час зустрічі, глава держави приділив значну увагу виконанню Україною Мінських домовленостей з метою «якомога швидшого припинення вогню та поверненню миру на Донбасі, початку політичного процесу та поверненню українського суверенітету над окупованими територіями».

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що міністри оборони Естонії, Литви, Латвії та Польщі засудили агресію Росії проти України. Також він зазначив, що під час зустрічі із своїми колегами з Польщі та прибалтійських країн обговорювалася низка питань, основним з яких є подальше поглиблення співпраці між країнами в оборонній сфері, у підготовці фахівців оборонного відомства, підрозділів, проведенні спільних навчань.