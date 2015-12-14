Міністри оборони Естонії, Литви, Латвії та Польщі засудили агресію Росії проти України - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Степан Полторак заявив сьогодні після зустрічі у Києві зі своїми колегами.

“Я хотів би висловити слова вдячності за ту оцінку щодо дій Російської Федерації по відношенню до України. Всі міністри оборони висловили свої слова незгоди і обурення щодо агресії РФ проти України, висловили слова вдячності і підтримки українського народу у боротьбі за свою незалежність, висловили підтримку нашому народові у бажанні європейської інтеграції і прагненню вступити до Альянсу (НАТО — УНІАН)”, - сказав Полторак.

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Він зазначив, що під час зустрічі із своїми колегами з Польщі та прибалтійських країн обговорювалася низка питань, основним з яких є подальше поглиблення співпраці між країнами в оборонній сфері, у підготовці фахівців оборонного відомства, підрозділів, проведенні спільних навчань.

“У нас є серйозні домовленості і нові пропозиції з цього приводу. Я переконаний в тому, що ті домовленості, яких ми сьогодні досягли, дадуть можливість значно збільшити боєздатність України, отримати досвід, і наступний, 2016 рік, має бути для нас дуже плідним і корисним”, - зазначив Полторак.

Також він поінформував про домовленість з міністрами оборони Литви та Польщі продовжити роботу спільної українсько-польсько-литовської бригади «ЛитПолУкрбриг».

За словами Полторака, 18 офіцерів Збройних сил України вже працюють у спільному штабі, де проводять злагодження.

“Ми сподіваємось, що десь з початку року ми урочисто відкриємо програму і приступимо до практичної підготовки цієї бригади. Це маленький крок України у безпеку Європи”, - зазначив міністр оборони.