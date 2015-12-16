Посол США закликав керівництво України посилити увагу до реформ

Про це дипломат написав у своєму "Твіттері".

"Більше реформуйте, менше політики", - зазначив Пайєтт, відреагувавши на спільну заяву президента, прем'єра та спікера парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко, Яценюк та Гройсман наголосили, що єдність є ключовим фактором успішних змін у країні. Вони закликали вгамувати політичні пристрасті в країні та поставити понад усе інтереси України.

Також лідери держави наголосили, що до першочергових завдань найближчих тижнів належить посилення боєздатності Збройних Сил України, прийняття бюджету, ухвалення змін до податкового законодавства, завершення процедури внесення поправок до Конституції щодо децентралізації.