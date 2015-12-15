Порошенко, Яценюк та Гройсман вважають неприйнятними будь-які форми взаємопоборювання всередині коаліції
Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважають неприйнятними будь-які форми взаємопоборювання всередині парламентської коаліції.
Про це йдеться у їхній спільній заяві, розміщеній на урядовому порталі.
«Ми вважаємо неприйнятними будь-які форми взаємопоборювання всередині парламентської коаліції як такі, що “ллють воду на млин” ворогів української державності та демократії», - йдеться в заяві.
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«Ми єдині у баченні стратегії розвитку держави. Коаліційна угода закріплює план конкретних кроків щодо її реалізації. Дискусії мають стосуватися оптимальних шляхів утілення цього плану», - зазначається у документі.
«Єдність, яку ми демонструємо зараз, є ключовим фактором успішних змін у країні. Саме цього чекає від нас суспільство - і в цьому наша найвища відповідальність», - резюмують Порошенко, Яценюк та Гройсман.