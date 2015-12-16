Аваков опублікував відео скандальної перепалки з Саакашвілі у присутності Порошенка та Яценюка
Раніше стало відомо про те, що під час Національної Ради реформ між Арсеном Аваковим та Михаїлом Саакашвілі стався конфлікт.
Відеозапис з'явився у Фейсбуці міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
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"Кожному, кому цікаво: Відео сутички з Саакашвілі мною було витребувано з АП. Ось воно, без купюр. Там мало красивого, але при такому обсязі публічного дискурсу, а, головне підґрунтя – важливо, щоб кожна людина сама бачила, про що мова. Приховувати правду ганебно. Як і здаватися кращим, ніж ти є", - написав Аваков.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Аваков посварився на Раді реформ з головою Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, хлюпнув йому водою в обличчя.
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У свою чергу Саакашвілі в Facebook написав, що вимагає від прес-служби Адміністрації президента України оприлюднити повний відеозапис інциденту, який він називає "негідним і провокаційною поведінкою прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ", який стався під час Ради реформ.
Пост нульової толерантності. Нульова толерантність? - це стовідсоткова правда, і моя відкрита точка зору без соціал...Опубліковано Arsen Avakov16 грудня 2015 р.