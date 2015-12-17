У Порошенка анонсували кадрові зміни в уряді до нового року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.

Він зазначив: “Я думаю, що якщо все буде нормально, а мені здається, що сьогодні все нормально, то ми приймемо зміни до поточного Податкового кодексу, приймемо бюджет, приймемо ще частину “ресурсних” законів, бо вони також тут (у ВР - УНІАН) блукають, приймемо бюджет і внесемо персональні зміни в уряд на рівні міністрів і їхніх заступників. І після цього можемо більш-менш спокійно відсвяткувати Новий рік”.

Читайте такожМіністр інфраструктури Пивоварський подав до Ради заяву про відставку

Він наголосив, що “сьогодні голосувань не буде взагалі, а будуть презентації й обговорення, і випрацювання політичних домовленостей про алгоритм прийняття податкових змін та бюджету”.

Водночас Луценко зазначив, що “зміни в уряді обговорюються, але на сьогоднішній зустрічі з прем'єр-міністром України вони не обговорювалися”.

Луценко додав, що поки що йдеться “про консультації між фракціями про заповнення уже наявних вакансій і визначення тих міністрів, які є неефективними”.

“Поки що цей процес не завершився і тому я традиційно нічого не буду коментувати, поки не буде ухвалено рішення”, - підкреслив Луценко.