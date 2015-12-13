Луценко: Наразі питання зміни прем’єр-міністра не стоїть

Про це він сказав у розмові з журналістами під час Форуму депутатів місцевих рад своєї партії, передає Радіо Свобода.

«Наразі питання зміни прем’єр-міністра не стоїть», – сказав Луценко.

Читайте такожЛуценко заявив, що голосування у Раді за відставку Яценюка не відбудеться й припустив оновлення Кабміну

11 грудня сплив термін дії імунітету уряду. Прем’єр Арсеній Яценюкзаявив того дня, представляючи результати виконання програми дій уряду, що готовий піти у відставку, якщо за це проголосують депутати.