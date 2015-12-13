Луценко: Наразі питання зміни прем’єр-міністра не стоїть
02:20, 13 грудня 2015Політика
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Лідер фракції «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Верховній Раді Юрій Луценко вважає, що офіційний звіт прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка про результати роботи уряду під його керівництвом може відбутися вже у 2016 році.
Юрій Луценко / УНІАН
Про це він сказав у розмові з журналістами під час Форуму депутатів місцевих рад своєї партії, передає Радіо Свобода.
«Наразі питання зміни прем’єр-міністра не стоїть», – сказав Луценко.
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11 грудня сплив термін дії імунітету уряду. Прем’єр Арсеній Яценюкзаявив того дня, представляючи результати виконання програми дій уряду, що готовий піти у відставку, якщо за це проголосують депутати.
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