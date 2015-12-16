Члени Кабміну виступили з заявою про підтримку спільного звернення Порошенка, Яценюка та Гройсмана

Текст заяви оприлюднений на сайті "Урядового порталу".

"Ми представляємо різні фракції коаліції «Європейська Україна», проте ми і далі як єдина команда будемо працювати над реформуванням країни, створенням умов для унеможливлення корупції. Ми не дамо розвалити державу та віддати її на поталу російському агресору.

Кабінет Міністрів України вже рік працює над виконанням Програми дій Уряду, невід’ємною частиною якої є Коаліційна угода.

Однією із основоположних засад цієї програми є боротьба з корупцією відповідно до урядової компетенції. Це і дерегуляція, і децентралізація, створення електронних сервісів Міністерства юстиції, які мінімізують контакти громадян із чиновниками, поступова ліквідація ДАІ, МРЕО та скасування славнозвісних довідок-рахунків, і обрання керівників державних підприємств шляхом відкритих та прозорих конкурсів, і державні закупівлі шляхом електронних торгів, і проведення закупівлі ліків через міжнародні організації, і створення нової некорумпованої і непідкупної поліції, і виведення державних підприємств з-під політичного впливу та ліквідація інституту «політичних смотрящіх», які годувалися за рахунок державної власності. Уряд забезпечив функціонування і фінансування Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та інших органів боротьби з корупцією. Додатково буде збільшено фінансування Антикорупційної прокуратури.

Такі дії Уряду, спрямовані на встановлення рівних правил для всіх, викликають шалений спротив олігархів. Вони, аби не поступитися своїм впливом на прийняття державних рішень, організували цинічну та брехливу антиурядову інформаційну кампанію.

Останнім часом лунають заяви, в яких Уряд безпідставно звинувачується в корупції. Мета таких звинувачень – дестабілізувати ситуацію в країні та повернути олігархат до влади.

Звинувачення проти Уряду є бездоказовими та не мають жодних підстав. Всі вони неодноразово були спростовані.

Політична дестабілізація в умовах російської агресії, окупації частини території України, безперервних військових дій на Сході нашої держави та заяви безвідповідальних політиків, які договорилися до того, що перетворили добровольчі батальйони на незаконні збройні формування, можуть призвести не лише до кризи, але й до втрати незалежності та державного суверенітету країни.

Проте доля України абсолютно не цікавить цих політиканів. Їх цікавить лише власний піар та влада. Таким чином, вони хочуть уникнути політичної відповідальності та прикрити власну неспроможність на державних посадах.

Спроби розхитати державний «човен» відбуваються напередодні ухвалення таких важливих для долі країни законів, як Державний бюджет на 2016 рік та Податковий кодекс України, які вкрай необхідні для забезпечення соціально-економічної стабільності під час проведення реформ в країні.

Ми звертаємося до усіх політичних сил коаліції, які спільно несуть відповідальність за наш Уряд, із закликом до конструктивної роботи над Державним бюджетом України та Податковим кодексом.

Ми закликаємо не допустити розбрату і чвар, взаємопоборювання та взаємознищення, чого чекають вороги нашої держави.

Ми єдині. Ми разом. Ми впевнені – Україна переможе!

Слава Україні!"