Прокуратура викликала Мартиненка на допит у справі про розслідування корупційних схем на ОПЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

«Наразі допитано більш як 20 свідків, у тому числі керівників, членів правління заводу і Жванію Давида Важаєвича. Крім того, прокуратурою Одеської області викликаний на допит народний депутат України Мартиненко Микола Володимирович», - зазначили в прес-службі.

У відомстві підкреслили, що прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, в ході якого розслідується факт заподіяння шкоди державі на суму понад 4 млрд грн. У ході досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки в приміщеннях ВАТ «Одеський припортовий завод».

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Слідство перевіряє версію використання потужностей підприємства для присвоєння учасниками схеми надприбутків, які повинні були надходити до державного бюджету України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді голова Одеської облдержадміністрації, керівник Наглядової ради реформ на держпідприємствах Міхеіл Саакашвілі заявив, що укладений Одеським припортовим заводом контракт на закупівлю газу завдає збитків державі в розмірі 90 млн дол. на рік, звинувативши у причетності до цього ряду відомих в Україні людей, включаючи народного депутата з фракції «Народний фронт» Мартиненка.

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Крім того, 26 листопада народний депутат Сергій Лещенко продемонстрував документи, які, за його словами, підтверджують інформацію про те, що проти Мартиненка у Швейцарії відкрито кримінальну справу. Лещенко стверджував, що "компанія Мартиненка Bradcrest investments SA уклала договір із компанією ŠKODA про те, що його компанія отримуватиме комісію з усіх договорів за участю "Енергоатому" (Україна), й при цьому комісія становила з кожного платежу 15-20%".

1 грудня прес-служба Мартиненка поширила його заяву про те, що в апараті Верховної Ради зареєстровано заяву про складання депутатських повноважень.